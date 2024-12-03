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03 декабря 2024
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03 декабря 2024
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03 декабря 2024
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03 декабря 2024
Бухгалтеру для расчетов
|Ставка рефинансирования
|9.5 %
|Базовая величина
|40.00
|Базовая арендная величина
|17.76
|БПМ (в среднем на душу населения)
|437.80
|БПМ (для трудоспособного населения)
|468.58
|Базовая ставка
|253.00
|Бронирование средств на зарплату
|706.38
|Размер МЗП
|626.00
|Номинальная начисленная средняя зарплата работников Республики Беларусь в октябре 2024 года
|2363.40
Комментарии
- Порядок и сроки представления налоговыми агентами, в том числе индивидуальными предпринимателями, сведений о доходах физических лиц
- Возмещаем средний заработок свидетелю, которого вызвали в суд
- Разъяснения Фонда по представлению индивидуальных сведений по форме ПУ-3 по застрахованным лицам, работающим по ГПД
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