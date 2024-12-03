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Сейчас в архиве журнала 5591 примеров расчётов

Вышел 23 номер журнала “Главный бухгалтер. Зарплата”
23 journal journal

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Бухгалтеру для расчетов
Ставка рефинансирования 9.5 %
Базовая величина 40.00
Базовая арендная величина 17.76
БПМ (в среднем на душу населения) 437.80
БПМ (для трудоспособного населения) 468.58
Базовая ставка 253.00
Бронирование средств на зарплату 706.38
Размер МЗП 626.00
Номинальная начисленная средняя зарплата работников Республики Беларусь в октябре 2024 года 2363.40
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